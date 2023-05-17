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В ожидании решения по потолку госдолга в США цены на золото снижаются

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Цена на золото незначительно снизилась, пока рынки пребывают в ожидании решений относительно потолка госдолга США.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на символические 0,9 доллара (0,05%), до 1991,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,23% — до 23,835 доллара за унцию.

Цена на золото таким образом стабилизируются после падения накануне ниже круглой отметки в 2 тыс. долларов за унцию.

Рынки оценивают перспективы, связанные с потолком госдолга США. Днем ранее президент страны Джозеф Байден принял в Белом доме лидеров конгресса для обсуждения повышения этого потолка и предотвращения суверенного дефолта. Пока же, по расчетам Министерства финансов, уже в июне США не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если конгресс не санкционирует расширения лимитов заимствований.

По итогам встречи Белый дом заявил, что Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны, однако считает, что на данном направлении предстоит «еще много работы» по ряду сложных вопросов. При этом в администрации США также сообщили, что Байден поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга.

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