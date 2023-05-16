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Украина надеется вступить в НАТО в 2024 году

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Украина может получить приглашение в НАТО с конкретными датами на саммите в Вашингтоне в 2014 году, а не в Вильнюсе в 2023 году. Такое мнение высказал глава постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

«Приглашение с конкретными датами, думаю, что не совсем реально именно на этом саммите. Но я надеюсь, что на следующем, который будет в Вашингтоне, это будет… вопрос номер один», – сказал он.

При этом Чернев надеется, что в Вильнюсе Киев сможет получить «гарантии безопасности».
«Гарантии безопасности до того времени, когда мы станем полноценными членами НАТО. Вот это, я думаю, максимум, который мы можем на сегодня получить на саммите в Вильнюсе», – сказал он.
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По его словам, Киев хочет получить от стран Запада «заверения» о вступлении в НАТО после завершения вооруженного конфликта.

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