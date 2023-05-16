Украина просит помощи Азербайджана

1047 Просмотров

Обращаюсь к Азербайджану с просьбой помочь вернуть в нашу страну вывезенных в Россию украинских детей.

Об этом сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает АПА.

Елена Кондратюк заявила, что Азербайджан оказывает Украине необходимую помощь:

«Благодарю Азербайджан за поддержку суверенитета Украины. Мы должны вернуть все территории Украины. Азербайджанский флаг тоже должен развеваться повсюду на азербайджанской земле».

Елена Кондратюк заявила, что Гейдар Алиев — друг Украины, и напомнила, что он был награжден высшей наградой Украины.