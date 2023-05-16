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В Самухском районе задержаны наркокурьеры, развозившие наркотики из Ирана (фото)

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самухского районного отдела полиции, задержаны наркокурьеры, которые должны были доставлять по адресам наркотики, ввезенные на территорию Самухского района из Ирана.

Об этом сказал главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

В ходе разбирательства установлено, что житель Баку Эльяр Алиев и житель Гянджи Эмиль Рзаев прибыли в Самухский район, чтобы в обмен на денежное вознаграждение и небольшое количество наркотиков доставить припрятанные в этом районе наркотики в другие города и районы.

У задержанных полиция обнаружила и изъяла 1 кг 640 г героина, 2 кг 85 г марихуаны и 30 таблеток трамала.

По факту проводится расследование.

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