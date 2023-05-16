Спецслужбы выявили преступную группу, желающую создать государство «Кериме» (видео)

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Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместную информацию.

В информации сообщается, что выявлена еще одна преступная группа, которая по заданию Ирана хотела создать государство «Кериме».

Было установлено, что Руфулла Ахундзаде и его сын Алмурсал Ахундзаде, сотрудничающие со спецслужбами Ирана, осуществляли на территории страны специальную деятельность по организации отрядов сопротивления с целью создания государства “Кериме” путем насильственного изменения конституционного строя Азербайджана совершением вооруженных беспорядков, организации покушений на жизнь общественно известных и должностных лиц.

В рамках плана Руфулла Ахундзаде создал конфиденциальные группы в WhatsApp, Telegram и других системах обмена мгновенными сообщениями. Кроме того, Р.Ахундзаде и его сын А.Ахундзаде представили членам группы список должностных лиц и общественных деятелей для организации покушений на их жизнь, их анкетные данные, адреса мест проживания и работы. С этой целью он дал задания членам группы по приобретению огнестрельного оружия и приготовлению “коктейля Молотова”.

В ходе операции были задержаны и представлены следствию 7 членов группировки ”Месть 313″: Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев, а также другие члены группировки.