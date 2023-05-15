Украинская авиация нанесла удары по вражеским ЗРК

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За сутки украинские авиаторы, ракетчики и артиллеристы нанесли в общей сложности 23 результативных удара по российским войскам на украинской территории. Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также семь – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов врага», – говорится в сообщении.