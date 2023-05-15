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Матвиенко: Гейдар Алиев — пример для многих поколений народов Азербайджана и России

matvienko

Мероприятия, посвященные юбилею Гейдара Алиева, проходят в разных городах России, и это показывает, что его наследие высоко ценится в РФ, а имя навсегда вписано в историю нашего государства. Не сомневаюсь, что жизнь Гейдара Алиева и его дела будут служить примером для многих поколений народов Азербайджана и России.

Об этом председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко заявила на открытии выставки, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, ее слова приводит «Репорт».

Матвиенко отметила, что судьба Гейдара Алиева была тесно связана с Россией: «Очень символично, что название сегодняшней выставки служит цитата Гейдара Алиева «В России часть души моей». Традицию многовековой дружбы России и Азербайджана сегодня продолжают президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, между которыми сложились доверительные отношения. Яркий пример укрепления стратегических связей — это подписанная декларация о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана».

Спикер Совета федерации напомнила, что после распада Советского Союза именно благодаря Гейдару Алиеву Азербайджану удалось встать на путь развития: «После распада Советского Союза сложная ситуация была в Азербайджане, было гражданское противостояние, безвластье. Именно благодаря этому мудрому, опытному человеку, большому патриоту своей страны и своего народа удалось успокоить страну, поставить ее на путь созидания и развития. Он откликнулся на просьбу азербайджанского народа и взял на себя эту огромную ответственность, и успешно справился с этой сложной задачей».

По ее словам, именно Гейдар Алиев заложил фундамент превращения Азербайджана в стабильное, процветающее, динамично развивающееся государство: «Он по-настоящему завоевал народную любовь и международное признание. Во многих эпизодах его повседневной работы складывается протрет решительного, авторитетного, но при этом очень чуткого, отзывчивого и удивительно обаятельного человека».

Матвиенко подчеркнула, что общенациональный лидер придавал особое значение дружбе между народами России и Азербайджана: «Не только в Азербайджане, России, но и в ряде других государств установлены памятники Гейдару Алиеву, его именем названы улицы, скверы. На мой взгляд, такое глубокое уважение личности Гейдара Алиевича — лучшая оценка его многолетней работы на благо людей. На протяжении всей своей жизни Гейдар Алиев придавал особое значение дружбе между народами России и Азербайджана. Он с большой любовью относился к России, к русскому языку, русской культуре».

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