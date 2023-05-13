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Кремль обвинил Украину в обстреле гражданских объектов британскими ракетами Storm Shadow

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Британские ракеты Storm Shadow класса «воздух — воздух», о поставке которых власти Великобритании рассказали 11 мая, уже на следующий день были использованы в ходе атаки ВСУ на оккупированный город Луганск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, ракеты попали в том числе и в жилые объекты: в результате атаки пострадали семь человек, шестеро из них — дети.

Кроме того, согласно заявлениям Минобороны РФ, ВСУ нанесли удары по химическому заводу и мясокомбинату — после взрывов производства загорелись, пожар в итоге перекинулся на жилые дома. Эта атака, по словам российских военных, произошла, несмотря на заверения Лондона о том, что оружие не будет использоваться против гражданских объектов.

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