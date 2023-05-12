Неизвестный бросил наркотики на границе Азербайджана и скрылся в Иране (фото)

11 мая в 21:45 на территории погранзаставы «Горадиз» Погранвойск была зафиксирована попытка нарушения государственной границы из Ирана в Азербайджан неизвестным лицом.
Информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС).
Вопреки предупредительному выстрелу в воздух, нарушитель границы, воспользовавшись труднопроходимой местностью, скрылся на территории Ирана.
В результате проведенных поисков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 8 кг марихуаны.
По факту продолжаются оперативно-следственные меры.