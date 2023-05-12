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Неизвестный бросил наркотики на границе Азербайджана и скрылся в Иране (фото)

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11 мая в 21:45 на территории погранзаставы «Горадиз» Погранвойск была зафиксирована попытка нарушения государственной границы из Ирана в Азербайджан неизвестным лицом.

Информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС).

Вопреки предупредительному выстрелу в воздух, нарушитель границы, воспользовавшись труднопроходимой местностью, скрылся на территории Ирана.

В результате проведенных поисков и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 8 кг марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные меры.

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