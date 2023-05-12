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«Путин уничтожил страну»: Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию

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Лидер рок-группы «Би-2» Игорь Бортник, известный под псевдонимом Лева Би-2, сообщил, что не вернётся в Россию.

Под одним из постов в инстаграме, где обсуждалось празднование Дня победы, музыкант вступил в дискуссию со своими подписчиками. В комментариях он, в частности, написал, что «путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость», «Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну», а также то, что возвращаться в РФ он не собирается.

Сейчас Лева находится со своей группой на гастролях в США. Собирается ли он остаться там или отправится в другую страну, музыкант пока не сообщил.

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