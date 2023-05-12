Пригожин поиздевался над Шойгу

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Пресс-служба куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовало его письмо к Шойгу с призывом посетить Бахмут.

В своем обращении Пригожин указал, что его наемники продолжают наступление на украинские позиции в Бахмуте, однако на флангах, которые обороняли военнослужащие российской армии, Вооруженные силы Украины предприняли ряд успешных контратак.

«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», — обращается Пригожин к Шойгу, который, как известно, не является профессиональным военным.