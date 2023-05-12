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Минобороны сделало новое заявление по обстрелу азербайджанских позиций

Obstrel8

В ночь с 11 на 12 мая в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района азербайджано-армянской условной границы установилось относительное спокойствие.

За прошедшие сутки вооруженными силами Армении наши позиции, расположенные на других направлениях, обстреливались в общей сложности 17 раз.

С позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлениях населенных пунктов Гюляли Товузского района, Азизли Басаркечарского района и Сайбалы Гаракильсинского района, 8 раз подвергали обстрелу из минометов и стрелкового оружия наши войска, расположенные в направлениях населенных пунктов Гоша Товузского района, Йеллиджя Кяльбаджарского района и Минкенд Лачинского района.

Кроме того, позиции азербайджанской армии, расположенные на Тертерском, Ходжалинском, Шушинском и Лачинском направлениях, были 9 раз с перерывами обстреляны из огнестрельного оружия различного калибра членами армянских незаконных вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы.

Потерь в личном составе и технике нашей армии нет.

Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования по всем направлениям, оперативная обстановка находится под контролем.

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