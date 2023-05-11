«Хуже не было. Навредить уже сложно». Егор Куроптев о решении Путина отменить визы для граждан Грузии

296 Просмотров

Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Это новый поворот во взаимоотношениях Тбилиси и Москвы. В целом, следует отметить, что после начала войны в Украине и ввода антироссийских санкций Грузия «развернула» свою политику и не поддержала ни Украину, ни европейские ценности и политику в данном вопросе. Что сделало Грузию в определенной степени «недоброжелательной» страной для ЕС и Украины.

Словом, война в Украине стала поворотным моментом в отношениях Тбилиси и Москвы, а также и Грузии с ЕС и США. Что уже привело к логичным последствиям — сближению России и Грузии. Как итог: визовый режим между Россией и Грузией отменен.

Говоря о реакции грузинского общества на решение президента России Владимира Путина, грузинский эксперт Егор Куроптев заявил, что реакция грузинской общественности на все решения Путина одна: все, что бы он не подписывал — это подписывает международный преступник. «Поэтому для грузинского общества это никак не интересно, поэтому оно не хочет никаких прямых перелетов с той Россией, которая сейчас есть. Грузинское общество желает победы Украины, а дальше посмотрим» — сказал он Minval.az.

Что касается властей, то тут ситуация несколько иная, считает эксперт. «Они всегда заявляли о том, что они не вводили никаких виз и ограничений для перелетов. Что это не Грузия, а Россия эти перелеты отменила. В целом они хотят денег. Давайте говорить все прямым текстом. Все, что не делается за этот год, делается для того, чтобы зарабатывать деньги. Так что это продолжение вышеупомянутой тактики и стратегии», — подчеркнул он. Аналитик добавил, что тактика Путина понятна, он всеми возможными и невозможными способами затащил к себе 7 лидеров постсоветских государств на день победы в Москву. «Он был бы, конечно рад, если лидер оккупированной части Грузии также с ним сидели», — добавил эксперт.

Комментируя же отношения ЕС и Грузии, Куроптев отметил, что эти отношения сейчас на самой низкой отметки за последние 11 лет, и «я бы даже сказал, за последний 21 год». «Хуже не было. Навредить уже сложно, — уверен эксперт. — Грузинские власти сделали все, чтобы отношения между Тбилиси и Брюсселем свелись к формальностям. После открытия рейсов в то время, тогда, когда весь мир закрывает перелеты для России из-за полномасштабной агрессии, имидж Грузии упадет еще ниже. Это выбор грузинских властей и грузинского народа. Потому что в Грузии те. кто у власти, зависят от народа. Поэтому если народу это не понравится, он сделает все, чтобы так не было». Как подчеркнул наш собеседник, неправда, будто бы грузинские элиты начинают все решать и народ не принимает никакого участия в политической жизни Грузии.

«Тут дело в том, что народ уходит на второй план, в том, что народ сам себя увел на второй план. К примеру, мы видели закон об иноагентах, когда народ вышел на улицы — и через 2 дня этот закон был отозван, а все извинялись. Это можно делать каждый день при желании. Это вопрос желания народа. Мы тут не говорим о том, что у народа отняли право что-то решать, мы говорим о том, что народ, к сожалению, находится в апатии, и постоянные разборки между властью и оппозицией привело к тому, что народ не очень хочет в этом участвовать», — сказал он.

В последнее время у нас часто обсуждают, что власти Грузии ложатся под Кремль, но на самом деле все не так, уверен эксперт: «Власти Грузии делают все исключительно с точки зрения денег. Поэтому зависимость от российских денег Грузии, Армении и ряда других стран многократно возросла. Это и грандиозный рост экономик в этих стран, который идет от перевода денег из России. Кто-то может посчитать с тактической точки зрения, что в экономику пришли деньги, власти так и считают. А кто-то стратегически может считать, что экономически уходит точно под Россию. Эта политика называется «зарабатывать бабки»», — добавил он.

Эксперт также отметил, что доказательств помощи в обходе санкций со стороны Грузии нет.

«Не буду никого без доказательств обвинять, но когда на столе были бы документы, доказывающие обход санкций, тогда они будут. Сейчас таких документов нет. Что касается стабильности, то тут стабильно бардак. Который заключается в том, что развития нет, сближения со странами, которые могли усилить безопасность и экономику Грузии, нет. Наоборот, идет активное отдаление за легкие деньги, которые можно немедленно получить от России. Причем сколько денег из этого попадет в бюджет — это еще большой вопрос. Стабильно — откат от демократических ценностей, стабильно — откат от реформ, стабильно — откат от евроатлатического курса, да и стран, где люди нормально живут», — резюмировал Егор Куроптев.