Чехия предоставит Украине ЗРК, и, возможно, истребители

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Чехия передаст Украине два ЗРК «КУБ» и соответствующие к ним ракеты.

Об этом заявил президент страны Петр Павел в радиоэфире 10 мая. По его словам, целесообразно также рассмотреть возможность передачи Украине чешских истребителей L-159, передает УНИАН.

Павел напомнил, что Чехия уже предоставила Украине около сотни танков и такое же количество бронетранспортеров. Но ВСУ все еще нужно усиление мощностей ВВС для подготовки к решающей фазе войны.

Он напомнил, что западные страны до сих пор воздерживаются от предоставления современных истребителей, поскольку подготовка к их использованию занимает относительно много времени, а также потому, что машины содержат секретные системы. Страны-союзники не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

«Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в итоге Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники», — отметил он.