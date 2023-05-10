«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Чехия предоставит Украине ЗРК, и, возможно, истребители

zrkkub

Чехия передаст Украине два ЗРК «КУБ» и соответствующие к ним ракеты.

Об этом заявил президент страны Петр Павел в радиоэфире 10 мая. По его словам, целесообразно также рассмотреть возможность передачи Украине чешских истребителей L-159, передает УНИАН.

Павел напомнил, что Чехия уже предоставила Украине около сотни танков и такое же количество бронетранспортеров. Но ВСУ все еще нужно усиление мощностей ВВС для подготовки к решающей фазе войны.

Он напомнил, что западные страны до сих пор воздерживаются от предоставления современных истребителей, поскольку подготовка к их использованию занимает относительно много времени, а также потому, что машины содержат секретные системы. Страны-союзники не хотят, чтобы эти устройства попали в руки России.

«Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте удивимся, если в итоге Украина получит несколько F-16, возможно, с демонтированной частью этой техники», — отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
zrkkub
Армия

Чехия предоставит Украине ЗРК, и, возможно, истребители

2023/05/10, 23:03
vtorje34
Армия

Российские войска отступают на Бахмутском направлении

2023/05/10, 22:31
EFL1ivJrfmAULEcxup4iRimyqnFrSd2F
Армия

ВСУ пытались атаковать Москву 9 мая

2023/05/10, 13:58
file e79fc1314bc17769fed582be0c785b11
Армия

Пентагон: ВСУ сбили российскую ракету «Кинжал» с помощью американского Patriot

2023/05/10, 12:26
Screenshot 145 1
Армия

Турция занялась модернизацией азербайджанских Су-25

2023/05/10, 12:11
ukrainskiebespilotnikiatakuyutsevastopol
Армия

Дроны атаковали военный полигон в России: ранены свыше 10 военных

2023/05/10, 11:45
1cc45d03 bf30 38b7 8636 92d51250f097
Армия

В Отдельной общевойсковой армии прошли занятия (фото)

2023/05/09, 18:30
4bc5e63 raketa690
Армия

ВСУ уничтожили все выпущенные по Киеву ракеты

2023/05/09, 09:48
ignat
Армия

Киев: Украина будет иметь одну из лучших систем ПВО

2023/05/09, 01:00