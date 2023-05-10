Захарова недовольна критикой Еревана ОДКБ

167 Просмотров

Публичная критика Организации Договора о коллективной безопасности со стороны официального Еревана контрпродуктивна.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.

«Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности Организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия и, что самое главное участники этой Организации готовы не только выслушать, но и работать в этом направлении», – сказала Захарова.