Захарова недовольна критикой Еревана ОДКБ

Публичная критика Организации Договора о коллективной безопасности со стороны официального Еревана контрпродуктивна.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга.
«Вызывает недоумение стремление руководства Армении обсуждать вопросы эффективности Организации вне ее самой, когда для этого в ОДКБ имеются все необходимые форматы, налаженные каналы взаимодействия и, что самое главное участники этой Организации готовы не только выслушать, но и работать в этом направлении», – сказала Захарова.