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Пригожин обвинил «счастливого дедушку» в нехватке снарядов (видео)

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не видели» вчерашнее заявление глава ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он опять пригрозил покинуть Бахмут из-за отсутствия обещанных поставок боеприпасов и обвинил армию РФ в сдаче позиций.

«Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий», — ответил Песков.

Пригожин в своем заявлении объяснил нехватку снарядов на фронте желанием «дедушки» создать запасы на складах.

«Счастливый дедушка думает, что ему хорошо… Как выиграть войну, если вдруг случайно окажется, что этот дедушка законченный мудак?», — сказал он.

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