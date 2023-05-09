Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю (фото)

343 Просмотров

9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю, которая реставрируется Фондом Гейдара Алиева.

Помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что восстановлены могила и надгробный памятник одной из выдающихся личностей XIX века, поэта, художника, каллиграфа, музыковеда, ученого-энциклопедиста Мир Мохсуна Навваба Карабаги, сыгравшего особую роль в развитии литературной среды Карабаха.

В годы оккупации города Шуша могила Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю была полностью разрушена армянами. Фонд Гейдара Алиева в марте этого года начал соответствующие работы на территории, восстановлен надгробный памятник.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы на могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги.

В том году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося ученого. Реставрационные работы, проведенные Фондом Гейдара Алиева, являются данью уважения памяти ученого и поэта, а также еще одним вкладом в дело сохранения наших культурных ценностей.