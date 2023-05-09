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Григорян заявил, что Ереван и Баку не достигли в США прогресса по главным вопросам

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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку не достигли в США прогресса по основополагающим вопросам.

«Нужно понимать, что в некоторых вопросах был прогресс, но они не основополагающие. Нужно еще раз зафиксировать, что переговоры идут. Пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения. Планируется встреча на высшем уровне в Брюсселе, после чего в Кишиневе. Попробуем поработать направление максимального сближения подходов и двигаться вперед», — добавил Григорян.

Подписание мирного договора возможно «только в случае вывода азербайджанских ВС с территории Армении», добавил он.

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