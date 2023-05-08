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Задержаны 10 непальцев, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана (фото)

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Государственная пограничная служба продолжает принятие мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, 6 мая в 21:59 на служебной территории пограничного отряда «Шамкир» пограничных войск ГПС были задержаны 10 граждан Непала, которые пытались нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были выявлены и привлечены к следствию граждане Азербайджана Надирли Халид Теймур оглу и Агаев Турал Теймур оглу, которые были проводниками задержанных при попытке незаконного пересечения государственной границы.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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