«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

prilepin

Прокремлевский писатель Захар Прилепин в результате подрыва его автомобиля получил множественные травмы.

По данным «РЕН ТВ», у него диагностированы контузия обоих легких, минно-взрывное ранение и многочисленные переломы и ушибы.

Прилепин, доставленный в больницу, был в сознании. В настоящее время он находится на операции.

По данным Mash, автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области. Она была заложена в грунт. По версии следствия, были заложены две противотанковые мины, одна из которых сработала.

Теги:
Из этой рубрики
kadirov
Мир

Кадыров позвал наемников ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения

2023/05/06, 21:07
Screenshot 150
Мир

«Очень рад вас видеть»: Песков целовал руку вернувшейся в Россию Алле Пугачевой (видео)

2023/05/06, 20:58
karnaj
Мир

Марш под звуки карная

2023/05/06, 20:50
2023 01 18T105606Z 1411367087 RC2YSY9C5S8L RTRMADP 3 TURKEY ELECTION ERDOGAN pic4 zoom 1500x1500 91899
Мир

Эрдоган: Начиная с 2013 года Турция не заняла у МВФ и копейки

2023/05/06, 20:44
podolyak
Мир

Офис Зеленского отреагировал на подрыв автомобиля Прилепина

2023/05/06, 20:02
prilepin
Мир

Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

2023/05/06, 19:48
prigojin2
Мир

WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

2023/05/06, 18:55
gaz3
Мир

Цены на газ в Европе рухнули до уровня июля 2021 года

2023/05/06, 18:15
Orenburg
Мир

В Оренбурге при обрушении карусели пострадали около 15 человек

2023/05/06, 17:29