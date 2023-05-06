Стало известно о состоянии подорванного на автомобиле Прилепина

298 Просмотров

Прокремлевский писатель Захар Прилепин в результате подрыва его автомобиля получил множественные травмы.

По данным «РЕН ТВ», у него диагностированы контузия обоих легких, минно-взрывное ранение и многочисленные переломы и ушибы.

Прилепин, доставленный в больницу, был в сознании. В настоящее время он находится на операции.

По данным Mash, автомобиль подорвался на противотанковой мине в Нижегородской области. Она была заложена в грунт. По версии следствия, были заложены две противотанковые мины, одна из которых сработала.