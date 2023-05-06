В Украине намекнули, кто подорвал машину Прилепина

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В Офисе президента Украины намекнули, что покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина осуществили российские же спецслужбы.

«Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом – случайных людей, в конце – своих», – написал в своем Твиттер советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его мнению, Кремль пытается продлить «агонию путинского клана» и сохранить «иллюзорный тотальный контроль», для чего и разворачивает маховик репрессий.

«Российская репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. Накануне краха Москва будет чрезвычайно мрачной», – считает Подоляк.

Примечательно, что Прилепин – не первый видный представитель «русского мира», на которого совершено покушение за последнее время. Ранее были убиты Дарья Дугина, Игорь Мангушев и Владлен Татарский.