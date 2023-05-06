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Шестой флот США и силы НАТО начнут трехнедельные учения «Грозный щит 2023»

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6-й флот США и военно-морские ударные силы и силы поддержки НАТО начнут проводимые раз в два года учения «Грозный щит 2023» 8 мая 2023 года, говорится в сообщении Минобороны США со ссылкой на представителя министерства Сабрину Сингх.

«Эти трехнедельные учения демонстрируют беспрецедентную сплоченность Североатлантического союза, наш непревзойденный потенциал, а также нашу совместную приверженность сдерживанию и обороне Евроатлантического региона и Крайнего Севера», — приводятся слова представителя.

Учения, которые проходят с 8 по 26 мая, проводятся в нечетные годы. В этом году в мероприятии примут участие 13 стран-союзниц и партнеров НАТО, более 20 кораблей и 35 самолетов, включая F-35.

«Это давно запланированное учение включает в себя репетицию боевых стрельб в многодоменной среде по дозвуковым, сверхзвуковым и баллистическим целям», — сказала Сингх.

Ожидается, что в нем примут участие около 4000 военнослужащих НАТО.

«Грозный щит» демонстрирует оперативную совместимость союзников в условиях совместного ведения боевых действий и комбинированной интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны с использованием структур командования и контроля НАТО.

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