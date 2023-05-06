СМИ: В Индии при беспорядках погибли не менее 54 человек

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Число погибших в ходе столкновений вооруженных группировок со стражами правопорядка в северо-восточном штате Манипур за последние дни составило 54 человека, ранения получили более 150 человек. Как сообщает в субботу информационное агентство Press Trust of India, жизнь в штате постепенно возвращается в нормальное русло, магазины и рынки вновь открылись, а автомобили начали курсировать по дорогам.

В минувшую пятницу после того, как вооруженные группировки экстремистов вступили в столкновения с правоохранителями, в штат были переброшены дополнительные армейские и полицейские подразделения. Блокпосты установлены в районах, где проходили столкновения. Представитель Министерства обороны заявил, что в общей сложности военные эвакуировали из охваченных столкновениями районов 13 тыс. человек.

Ранее власти Манипура отдали приказ армейским подразделениям применять оружие против зачинщиков беспорядков и столкновений на межплеменной почве. Военнослужащим удалось взять под контроль ситуацию в 2 из 10 округов Манипура, где ранее на этой неделе произошли массовые столкновения между представителями племен куки и мейтей.

Причиной столкновений стало требование мигрантов из племени мейтей о получении в Манипуре статуса так называемой «зарегистрированной касты». Этот статус дает членам касты несколько привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также другие льготы.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такие требование атакой на их права. В минувшую среду организации куки провели «Марш племенной солидарности» в знак протеста против включения мейтей в категорию «зарегистрированных». После марша в штате вспыхнули массовые столкновения.