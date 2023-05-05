Состоялась презентация уникального ковра “Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни” (фото)

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Экспонируемая в связи с 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева энциклопедическая памятная ковровая композиция “Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни” воплощает в себе наследие и деятельность великого лидера.

При организационной поддержке Министерства экономики Азербайджана и ОАО «Азерхалча» состоялась презентация ковровой композиции “Архитектор государства. Энциклопедия одной жизни».

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул, что наш народ торжественно отмечает 100-летний юбилей со дня рождения основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджанские ковроткачи решили почтить незабвенную память о великом лидере самобытным творческим проектом. Реализация проекта еще раз доказывает большой творческий потенциал ковроткачества в Азербайджане. Искусство ковроткачества формируется только в народах с древней и богатой культурой, крепкими традициями государственности. Тесная связь этой профессии с нашим наследием говорит о древности нашего народа и богатстве его духовной и материальной культуры. Не случайно, что президент Ильхам Алиев проявляет большое внимание и заботу наследию ковроткачества, являющемуся составной частью нашей национальной культуры, и создает благоприятные условия для реализации творческих возможностей представителей этой профессии, а также сохранения актуальности новых образцов творчества.

Было отмечено, что в новое время история и судьба азербайджанского народа и государственности опираются на личность и великие идеи общенационального лидера. Период всестороннего развития Азербайджана, начавшийся под руководством общенационального лидера в конце 60-х годов прошлого века, в конце прошлого века успешно завершился восстановлением национальной государственности и созданием современного и сильного государства.

Именно благодаря лидерским качествам и стратегии развития Гейдара Алиева в Азербайджане сформировалось успешное и независимое государство, с эффективной и устойчиво развивающейся экономикой, процветающим и свободным обществом. Сегодня наше государство, продолжая определенный Гейдаром Алиевым путь, добивается новых успехов и больших побед. Азербайджанский народ всегда проявлял и проявляет верность наследию Гейдара Алиева. Данное произведение искусства также является проявлением преданности наследию великого лидера и высокой памяти о нем. Будучи уникальной, ковровая композиция воплощает в себе наследие и деятельность Гейдара Алиева.

Министр экономики поздравил ковроткачей с профессиональным праздником «Днем ковроткача», пожелал успехов в их деятельности.

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов отметил, что распоряжением главы государства от 25 ноября 2016 года 5 мая ежегодно отмечается в Азербайджане как «День ковроткача». По инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой искусство ковроткачества Азербайджана внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Реализуемые в настоящее время мероприятия по развитию ковроткачества наглядно показывают, что и в новую эпоху государство продолжает оказывать нашей культуре ту заботу, которую оказывал Гейдар Алиев. Эмин Мамедов рассказал о процессе подготовки данного проекта, поблагодарил ковроткачей и выразил благодарность за поддержку развитию этой профессии.

На мероприятии Эмин Мамедов представил ковровую композицию, посвященную Великому Лидеру. Также было показано видео об идеях, отраженных в проекте.

Отметим, что соавторами проекта являются заслуженный деятель искусств, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов, заслуженный художник Рашад Алекберов, исполнители – творческая команда ОАО «Азерхалча».

С мая 2022 года над созданием тканого триптиха работали 11 ткачей Исмаиллинской мастерской «Азерхалча». Плетение памятного ковра было завершено в апреле этого года.

В каждой части произведения, состоящего из трех частей, на «ковровом языке» впервые отражена общая жизненная философия Общенационального лидера, волновавшие его вопросы и ценности, которым он придавал значение.

Лейтмотивом первой части (отражающей число 1) являются символы, олицетворяющие единство и величие народа. Единство «Гейдар Алиев – народ» отражено на ковре, учитывая тот факт, что именно великий лидер, опираясь на силу и веру народа, был рядом с ним во время борьбы с внешними и внутренними проблемами, которые наша республика пережила в 90-х годах прошлого века. Контуры внешней границы ковра отражают инициалы великого лидера.

Великий лидер, обеспечивший политическую и экономическую стабильность в нашей республике, в годы независимости Азербайджана, как и в предыдущие годы руководства республикой, был покровителем науки и образования. Гейдар Алиев и образование – одна из главных тем первой части ковра. Кроме того, в этой части отражены любовь Общенационального лидера к нашей национальной музыке, его любимый цветок — роза барбарисового цвета, книги, которые он считал духовным достоянием, построенные его усилиями и по непосредственной инициативе образцы национального зодчества, стилизованные символы нашей культуры — тар, кяман, гавал, яллы, стакан армуду и другие элементы.

В период руководства великого лидера, для воспитания специализированных национальных военных кадров, в Баку была открыта военная школа имени Джамшида Нахчыванского, в высших и средних специализированных учебных заведениях открылись профильные факультеты и отделения для подготовки отвечающих современным требованиям специалистов. Труд заложившего основы строительства национальной армии Гейдара Алиева подробно отражен во второй части ковра.

Благодаря решимости, воле и мужеству общенационального лидера Азербайджан стал опорой мира в регионе, а столица Баку — площадкой для международного сотрудничества. На ковре также отражен «Контракт века», автором которого является Гейдар Алиев.

Как в период первого прихода к власти, так и в период, когда великий лидер руководил независимым Азербайджаном, большое значение придавалось сельскому хозяйству, являющемуся одной из ведущих отраслей экономики, был создан значительный фундамент для развития аграрного сектора и повышения благосостояния населения в регионах. Деятельность общенационального лидера в этой области нашла отражение в памятном ковре.

Последняя и самая важная часть триптиха называется «Прошлое и будущее – на пересечении мыслей». В ней представлен современный линейный портрет Гейдара Алиева. Здесь Гейдар Алиев, который всегда мужественно шел вместе со своим народом, с которым самоотверженно трудился во имя благополучного будущего, всегда гордился своей богатой историей и нравственными ценностями, с чувством большой гордости наблюдает за настоящим и с уверенностью смотрит в будущее страны. Еще одним элементом ковра является «Символ идеального общества» – образ великого лидера в кругу семьи, окруженный элементами геометрического узора сплоченных рук, который считается символом «Единства, братства и силы». Пламя, очаг и птицы, отраженные в этой части ковра, символизируют ангелов-хранителей, растения — изобилие и процветание, а роза — заботу и поддержку будущих поколений.