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Украина не поверила словам Пригожина (видео)

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Главное управление разведки (ГУР) Украины считает, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не будет выводить свою ЧВК из Бахмута.

«Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание — захватить Бахмут к 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово», — заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Пригожин, как писал ранее Minval, заявил, что 10 мая выводит ЧВК «Вагнер» с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии BBC заявил, что заявление Пригожина вызвано двумя причинами – во-первых, у вагнеровцев заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

«Они ищут причины, чтобы уйти [из Бахмута]», — заявил Череватый.

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