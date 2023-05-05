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Хорватия может помочь Азербайджану в разминировании (фото)

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Делегация во главе с председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым 3-5 мая принимает участие в 19-м международном симпозиуме по разминированию в хорватском городе Водице.

Согласно информации ANAMA, в рамках визита делегация приняла участие в двусторонних встречах, организованных посольством Азербайджана в Хорватии.

На встрече представителей Азербайджана с делегацией во главе с начальником Главного управления гражданской обороны МВД Хорватии Дамиром Тратином были обсуждены вопросы развития сотрудничества между ANAMA и соответствующими структурами Хорватии, а также возможная поддержка Хорватией проводимых в Азербайджане операций по разминированию.

Делегация также провела встречи с представителями Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD), Координационного совета противоминных действий Юго-Восточной Европы (SEEMACC), Венгерского центра по разминированию (HUNMAG) и др.

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