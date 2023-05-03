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Президент Алиев предупредил Иран: Язык угроз и террора с Азербайджаном не работает

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Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что прогнозировать отношения между двумя странами очень сложно, глава государства сказал: «Мы получили некоторые посылы от иранских официальных лиц, были телефонные звонки и другие сообщения, предложения по нормализации отношений. Но, определённо, как я уже сказал, наши требования абсолютно законны и обоснованы. Мы сможем говорить о нормализации только тогда, когда они будут выполнены. Если нет, то нет. Опять же, это был не наш выбор. Но все в Иране, все сегменты истеблишмента должны, наконец, понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном. Чем раньше они это поймут, тем быстрее мы сможем увидеть признаки нормализации».

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