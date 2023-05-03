Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов

За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Sabah.
По его словам, турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: «На севере Ирака уничтожаются укрытия террористов. Вчера сдались двое лидеров террористических группировок. Трое террористов были убиты на границе с Сирией».
Акар сказал, что Турция уважает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе Ирака и Сирии: «Мы не допустим создания террористического коридора на севере Сирии. С 24 июля 2015 года было уничтожено 37 793 террориста».