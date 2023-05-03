Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов

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За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Sabah.

По его словам, турецкая армия продолжает решительную борьбу с терроризмом: «На севере Ирака уничтожаются укрытия террористов. Вчера сдались двое лидеров террористических группировок. Трое террористов были убиты на границе с Сирией».

Акар сказал, что Турция уважает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе Ирака и Сирии: «Мы не допустим создания террористического коридора на севере Сирии. С 24 июля 2015 года было уничтожено 37 793 террориста».