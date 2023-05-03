Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

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Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азертадж.

Отметив, что участники конференции после мероприятия ознакомятся с городом Шуша, Ильхам Алиев подчеркнул:

«После нашей встречи вы совершите экскурсию по городу и увидите, что в период оккупации Шуша была почти полностью разрушена. Это еще раз показывает, что Шуша никогда не являлась родным городом для армян».