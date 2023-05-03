«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

16830994843574344630 1000x669

Шуша всегда была азербайджанским городом. Шуша находилась под иностранным господством только в период оккупации, более 28 лет.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, передает Азертадж.

Отметив, что участники конференции после мероприятия ознакомятся с городом Шуша, Ильхам Алиев подчеркнул:

«После нашей встречи вы совершите экскурсию по городу и увидите, что в период оккупации Шуша была почти полностью разрушена. Это еще раз показывает, что Шуша никогда не являлась родным городом для армян».

Теги:
Из этой рубрики
Pochemu idet dojd
Общество

Завтра в Баку будет дождь

2023/05/03, 14:06
1683099484566928255 1000x669
Общество

Президент: Гейдар Алиев старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность

2023/05/03, 13:40
16830994843574344630 1000x669
Общество

Ильхам Алиев: Шуша никогда не являлась родным городом для армян

2023/05/03, 13:25
16830994855471452637 1000x669
Общество

Алиев: Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту

2023/05/03, 13:02
Screenshot 2
Общество

На Trendyol теперь можно заказывать на азербайджанский адрес

2023/05/03, 12:25
plastik qablarda satilan benzini istifade etmek olarmi
Общество

МЧС предупредило население в связи с продажей топлива в бутылках

2023/05/03, 10:00
trend fizuli konfrans istirakcilari 030523 3 e1683091375967
Общество

Участники международной конференции прибыли в аэропорт Физули

2023/05/03, 09:23
samolet
Общество

Армения уведомила Азербайджан о пробном авиарейсе Ереван-Кафан

2023/05/02, 22:58
leopard kpz atakael
Общество

В Зангезурском нацпарке леопард напал на безоарового козла (видео)

2023/05/02, 20:11