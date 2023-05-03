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Армения в ООН воздержалась по абзацу об агрессии России против Украины

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Как уже сообщал Minval, Армения 26 апреля в ООН проголосовала за резолюцию о сотрудничестве между Советом Европы и ООН, в которой эти структуры договорились укреплять сотрудничество в целях продвижения верховенства права и демократии, свободы слова и мысли, борьбы с терроризмом и трафикингом и др. За документ проголосовали представители 122 государств, 18 — воздержались, 5 – высказались против, в том числе Россия, Северная Корея и Беларусь.

После голосования в армянской и российской прессе, а также в социальных сетях распространилась новость о том, что Армения присоединилась к резолюции, осуждающей агрессию России против Украины и Грузии, а сама резолюция призывает к возмещению ущерба, нанесенного Украине.

Радио «Азатутюн» поинтересовалось у председателя комиссии НС по внешним отношениям Саркиса Ханданяна, значит ли это, что Армения изменила свою позицию и больше не воздерживается при голосовании по резолюциям, называющим Россию агрессором. В ответ он посоветовал уточнить детали в МИД.

«По сути, Армения присоединилась ко всей резолюции, и резолюцию следует рассматривать в целом, а не концентрироваться на одном абзаце, в котором содержатся разные акценты», — добавил депутат.

В МИД сообщили: «Армения не поддержала проблемный абзац резолюции, но проголосовала за саму резолюцию».

Об этом также можно узнать из пресс-релиза, размещенного на сайте ООН, где говорится, что по многим вопросам были достигнуты компромиссы, но по 9-му абзацу консенсус достигнут не был. Это как раз тот абзац, в котором говорится о российской агрессии. Было принято решение провести отдельное голосование по этому абзацу, в котором Армения уже воздержалась.

Таким образом, в голосовании Армении 26 апреля, по сути, изменения позиции не произошло, и Ереван вновь уклонился от голосования за абзац, называющий Москву агрессором.

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