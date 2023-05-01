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Главное Общество

Дорожная полиция предупредила водителей

doroj polisia

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с месячником «Чистый воздух».

В обращении говорится:

«С 1 мая по 1 июня Главное управление государственной дорожной полиции совместно с Министерством экологии и природных ресурсов запустило на территории страны месячник «Чистый воздух». Основной целью проведения акции является предотвращение загрязнения транспортными средствами атмосферы выхлопными газами. В связи с мероприятием Главное управление государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения владельцев, водителей транспортных средств, а также руководителей автотранспортных предприятий, что они могут эксплуатировать находящиеся в их пользовании автомобили после приведения в норму топливной системы и обеспечения соответствия нормам выхлопных газов. В случае выявления в привлеченных к проверкам автомобилях фактов чрезмерного загрязнения атмосферы в отношении водителей транспортных средств будут приняты меры в административном порядке».

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