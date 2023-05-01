Брайза: Москва занята уничтожением Украины, а Франция выбрала сторону Армении

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Одной из мер доверия на пути к мирному договору между Азербайджаном и Арменией может стать сотрудничество стран в области разминирования, считает международный эксперт, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя несколько последовавших один за другим минных инцидентов в Карабахе.

В результате последнего такого инцидента, произошедшего 28 апреля в Тертере, погибли трое сотрудников компании RPS Energy Ltd уроженцы Физулинского района Юсифов Надир Панах оглу и Гезалов Сахавет Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу из Сумгайыта.

Назвав гибель трех человек в результате разрыва мины в Карабахе трагедией, дипломат выразил свои соболезнования в связи с этим.

«Я не могу сказать с уверенностью, располагает ли Армения картами мин, заложенных в Карабахе, поскольку очень часто во время военных операций наподобие тех, что мы видели осенью 2020 года, войска устанавливают мины в неопределенных местах. Но если такие карты есть, то Армения носит обязательства по международному праву передать их Азербайджану. Другой вопрос – что эти карты могут быть не совсем точные. Самое главное – чтобы Армения сделала все возможное для обнаружения и обезвреживания мин. Но Армения не выполняет свои обязательства по международному праву, и это ужасно. Это только одна из причин, почему Армения и Азербайджан должны как можно скорее заключить мирный договор и тем самым решить карабахский вопрос навсегда. На пути к этому договору одной из мер доверия может быть сотрудничество в области разминирования», — сказал он «АзерТадж».

По мнению М.Брайзы, основной проблемой для заключения мирного договора является противодействие армянской оппозиции и диаспоры: «Это те же люди, которые выступили против меня, когда я был назначен на пост посла США в Азербайджане. В частности, Армянский национальный конгресс Америки, который ненавидит турок, азербайджанцев, меня, совершает всевозможные провокации и зарабатывает на этой ненависти. Это они привели события к началу Второй Карабахской войны. И сегодня они понимают, что установление мира перекроет их крупные источники заработка».

Эксперт считает, что если премьер-министру Николу Пашиняну удастся сломать сопротивление этих сил, то Армения выиграет очень многое. «Это обеспечит армянам не только мир, но и экономический рост, рабочие места, богатства, безопасность, благополучную жизнь. Считаю, что на плечи США ложится важная задача по содействию этому. Я очень рад, что госсекретарь Блинкен серьезно занимается этим вопросом. И я считаю, что при посредничестве Вашингтона прогресс возможен. Москва уже не может играть такую роль, поскольку занята уничтожением Украины, а Франция выбрала сторону Армении. Надеюсь, что Вашингтон сохранит активность в течение года и продемонстрирует настоящую заинтересованность в мирном договоре», — заключил дипломат.