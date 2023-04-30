В Парагвае началось голосование на выборах президента

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В Парагвае открылись избирательные участки на выборах президента страны.

Избиратели будут выбирать среди двух кандидатов. Один из них Сантьяго Пенья, который представляет правую правящую партию «Колорадо» и Эфраин Алегре, который пытается избраться в президенты не в первый раз и выдвигается от Либерально-радикальной аутентичной партии.

Отмечается, что помимо президента в стране будут выбирать вице-президента, членов парламента, губернаторов. Сообщается, что избирательные участки проработают до 16:00 по местному времени, а результаты голосования будут известны в тот же день. Также на выборах будут применяться электронные урны.