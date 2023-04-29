Премьер-министр Японии начал первое африканское турне

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках африканского турне посетит Египет, Гану, Кению и Мозамбик.

Как передает Anadolu, это первый визит Кисиды в африканские страны в качестве главы японского правительства.

В Токио заявили, что визит на второй по величине континент планеты призван укрепить двусторонние отношения в преддверие саммита лидеров стран «Большой семерки» (G7).

В рамках визита Фумио Кисида уделит основное внимание развитию сотрудничества в сферах инфраструктуры, здравоохранения, продовольствия, энергетики и горнорудного дела.

Помимо того, японский премьер продемонстрирует решимость японской стороны к сохранению международной системы на фоне российско-украинского кризиса и растущего влияния Китая.

«Хочу подтвердить готовность к диалогу с Африкой в международных вопросах», — заявил журналистам глава японского правительства перед вылетом в Каир.