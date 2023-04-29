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Украина получит пакистанские ПЗРК

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Пакистан намерен отправить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II собственного производства. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает издание The Economic Times, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники.

В частности, оружие должно поступить на территорию Украины через Польшу.

«В феврале Польша подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской стороной о поставках оборонного оборудования в Киев», — говорится в сообщении.

Посредником выступит польская фирма PHU Lechmar LLC, а базирующаяся в Канаде компания Tradent Global Solutions выступит как консультант-посредник.

Anza — серия переносных ракет класса «земля-воздух», производимых Пакистаном. Anza используется для противовоздушной обороны малой дальности.

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