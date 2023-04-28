Акция экоактивистов на Лачинской дороге приостановлена, контроль осуществляют полиция Шуши и ВВ (обновлено, фото)

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18:18 Акция протеста экоактивистов на дороге Лачин-Ханкенди временно приостановлена ​​с 18.00 сегодняшнего дня.

После окончания акции дорога Лачин-Ханкенди была взята под контроль сотрудниками отдела полиции города Шуша и Внутренних войск, уточняет АПА.

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16:17 Азербайджанские экоактивисты в пятницу вечером приостановят акцию протеста, которую проводят с 12 декабря прошлого года на дороге Лачин-Ханкенди.

Решение было принято из-за установки Азербайджаном погранично-пропускного пункта на границе с Арменией в начале дороги Лачин — Ханкенди, передает Азертадж.

По приглашению официальных лиц Азербайджана состоялась очередная встреча с группой участников экологической акции.

На встрече, состоявшейся в административном здании специального представительства президента Азербайджана в Шушинском районе, приняли участие 10 экоактивистов, представляющих участников акции.

На встрече специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что в связи с установлением 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы на суверенной территории Азербайджана контрольно-пропускного пункта, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди возникла новая ситуация. Поэтому участникам в очередной раз было предложено приостановить акцию.

После консультации и обсуждений, проведенных участниками акции, было обнародовано решение экоактивистов.

«Учитывая частичное достижение своих требований, а также неоднократное обращение представителей государства, мы, экоактивисты и молодые волонтеры, приняли решение с 18:00 28 апреля 2023 года временно приостановить акцию протеста», — говорится в заявлении, распространенном участниками акции.

Всего акция длилась 138 дней.