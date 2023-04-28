Экс-главе МВД Нахчывана вернули имущество

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Бывшему министру внутренних дел Нахчывана генерал-лейтенанту Ахмеду Ахмедову возвращено отобранное у него имущество.

Речь идет о нескольких объектах, расположенных на территории «57-го рынка» в Нахчыване, передает АПА.

Эти объекты принадлежали Ахмеду Ахмедову более 20 лет и были отобраны у него после ареста. Однако указанное имущество не было конфисковано решением суда по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, и процедура возврата была осуществлена в том же порядке.

Отметим, что Ахмед Ахмедов был министром внутренних дел Нахчывана 17 лет. В 2020 году он был освобожден от занимаемой должности, задержан и арестован в Баку.

Приговором Военного суда Нахчыванской Автономной Республики Ахмед Ахмедов был признан виновным в растрате в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, взяточничестве и превышении служебных обязанностей и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Суды верховной инстанции оставили приговор без изменения.