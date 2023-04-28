Россия ударила по украинским городам, есть погибшие и пострадавшие (фото и видео)

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Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области Украины.

Сообщается, что две российские ракеты повредили три многоэтажки. Погибли три человека, 8 получили травмы.

В результате ракетного удара россиян по Днепру погибли двое гражданских.

«Ракетная атака российской оккупационной армии по Днепру привела к гибели молодой женщины и трехлетнего ребенка», — отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Также россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В небе столицы было уничтожено 11 вражеских ракет.

Предварительно, в результате падения обломков, в Оболонском районе столицы повреждена локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.



