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До 200 добровольцев из Чечни сражаются за целостность Украины

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На стороне ВСУ против России воюют около от 150 до 200 добровольцев из Чечни, отцы и деды которых участвовали в защите независимости Ичкерии.

Журналисты Politico пообщались с чеченцами, воюющими в составе Сил обороны Украины.

По данным журналистов, на стороне Украины воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев — в основном это сыновья и внуки эмигрантов, принимавших участие в первой или второй чеченских войнах.

Сообщается, что они воюют в батальоне Джохара Дудаева, батальоне шейха Мансура и еще одном «более секретном» батальоне, который работает с украинской военной разведкой.

Один из чеченских добровольцев с позывным Мага рассказал, что для них это «третья чеченская война». Он выразил уверенность, что на этот раз удастся победить Россию.

«Чеченские солдаты ясно понимают, что они находятся в Украине, чтобы компенсировать почти два столетия российского угнетения их горной и часто бунтующей родины — от депортации населения Иосифом Сталиным в 1940-х годах до разрушения их столицы Грозного Борисом Ельциным, также до нынешнего жестокого правления Рамзана Кадырова», — сказано в материале.

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