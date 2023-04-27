Депортацию украинцев в Россию признали в ПАСЕ геноцидом

70 Просмотров

В четверг, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой осуждается принудительная депортация украинцев в Россию. Об этом говорится в сообщении нардепа и члена постоянной делегации Верховной рады ПАСЕ Алексея Гончаренко в Telegram.

Резолюция отмечает, что принудительная депортация является признаком геноцида согласно международному праву, поэтому все случаи должны быть расследованы, а все причастные должны нести ответственность.

Этот документ впервые упоминает термин «геноцид» в отношении действий России.

В резолюции приветствуется решение Международного уголовного суда об ордере на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.