Арестович: Азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры

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Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался по поводу ситуации на Лачинской дороге.

«Пару дней назад Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор, единственную транспортную артерию, связывающую Карабах (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала) с Арменией.

Когда два с половиной года назад после заключается мирного соглашения, многие азербайджанцы были в состоянии морального упадка: «…недовоевали, недополучили», я им говорил:

— это только начало. Все ваше будет. Для решения задач, которые перед вами стоят, понадобиться лет пять и эти пять лет уже спланированы.

Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую.

Можно только позавидовать», — написал Арестович в соцсети «Фейсбук».

