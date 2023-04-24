Песков опроверг слухи о двойниках Путина и его бункере

141 Просмотров

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что утверждения про двойников президента РФ Владимира Путина — вранье.

У президента России Владимира Путина такой запас энергии, что он не позволит ему усидеть в каком-либо бункере, добавил Песков.

«Вы видите, какой у нас президент. Он, как был, так и есть — мега-активный. С трудом за ним поспеваем, те кто работает рядом, его здоровье, дай Бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», — заверил представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

При это Песков напомнил о Координационном аналитическом центре Правительства РФ — он действительно находится в бункере. По словам представителя Кремля, это «феноменальное высокотехнологическое пространство», где Кабмин в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране