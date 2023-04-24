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Президент Ирака собрался в Иран

irak

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил о скором визите президента страны Абделя Латифа Рашида в Иран/

Об этом сообщает IRNA.

В частности отмечено, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и его иракский коллега в телефонном разговоре обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Стороны также изучили двусторонние отношения, ЕС, региональные события, важность безопасности и стабильности региона и борьбу с терроризмом.

Глава МИД Ирака выразил также в этой беседе выразил удовлетворение возобновлением дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Министры иностранных дел Ирана и Ирака подчеркнули необходимость расширения стратегических отношений и координаций и консультаций между двумя странами.

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