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Россия, США и Китай больше всех в мире тратят вооружение

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Глобальные расходы на вооружение в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном исчислении и достигли $2,24 трлн. В Европе рост оказался самым высоким за последние 30 лет.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В тройку стран с самыми большими расходами вошли США, Китай и Россия. На них пришлось 56% мирового объема. Ситуация в Украине и напряженность в Восточной Азии стали главными факторами роста, который по состоянию на 2022 год продолжался восьмой год подряд. В Европе рост военных расходов составил 13%. В основном это было связано непосредственно с конфликтом России и Украины, однако оказываемая Украине помощь и опасения по поводу возросшей угрозы со стороны РФ заставили другие страны пересмотреть свои военные бюджеты в сторону увеличения.

«Продолжающийся в последние годы рост глобальных военных расходов является знаком того, что мы живем во все более ненадежном мире, — отмечает старший научный сотрудник программы SIPRI по расходам и производству вооружений Нан Тян. — Страны укрепляют свою военную мощь в ответ на ухудшение ситуации в области безопасности, не видя перспектив для ее улучшения в ближайшем будущем».

Авторы доклада отмечают, что военные расходы стран Центральной и Западной Европы вернулись к уровню времен холодной войны. В Центральной Европе они составили в прошлом году $345 млрд, а в реальном исчислении впервые превзошли показатель 1989 года и были на 30% выше, чем в 2013 году. Одни страны уже увеличили свои расходы на оборону, другие заявили о намерении сделать это, причем на срок до десятилетия. Наиболее резкое наращивание военных расходов было отмечено в Финляндии (36%), Литве (27%), Швеции (12%) и Польше (11%).

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