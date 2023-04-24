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Байден определился с выбором руководителя своей предвыборной компании

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Руководить кампанией по переизбранию президента США Джо Байдена на выборах в 2024 году будет высокопоставленный чиновник Белого дома Джули Чавес Родригес.

Об этом CBS News сообщили осведомленные источники.

«Президент Байден собирается назначить Джули Чавес Родригес, высокопоставленного чиновника (…) и давнюю активистку Демократической партии, руководить своей кампанией по переизбранию», — пишет телеканал.

Отмечается, что Чавес Родригес в настоящее время является старшим советником и помощником президента, а также директором управления по межправительственным вопросам Белого дома.

Чавес Родригес — внучка лидера лейбористов и борца за гражданские права Сезара Чавеса. В настоящее время она является самым высокопоставленным латиноамериканским чиновником в администрации США.

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