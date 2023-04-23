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Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти

samolet

Часть истребителей МиГ-29, переданные Украине от Польши и Словакии, находятся «не в летном состоянии», их разбирают на запчасти.

Как сообщает журнал Economist, за последние недели Польша и Словакия передали около восьми МиГ-29.

«Многие из этих истребителей не в летном состоянии и используются в качестве источника запчастей», — отмечается в публикации.

Кроме этого, говорится о том, что некоторые опытные украинские военные летчики в частном порядке скептически оценивают попытки властей достать истребители F-16.

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