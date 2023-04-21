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Пашинян заявил, что если у церкви плохие отношения с властями, то у нее плохие отношения с Богом

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Если у церкви плохие отношения с правительством, то у нее плохие отношения с Богом, заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте.

«Есть тема, повисшая в воздухе. Очень часто отношения правительства с церковью хотят представить как плохие или проблематичны. Сделаю громкое заявление: если отношения церкви с правительством плохие, то плохи отношения церкви с Богом. Это — согласно христианскому видению», — заявил Пашинян.

Премьер процитировал отрывок из письма апостола Павла римлянам (глава 13) – «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению…».
Пашинян подчеркнул, что церковь должна думать о своем видении, сущности и вере. «И да поможет Бог в развитии, усилении и обеспечения мира для Армении», — сказал он.

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