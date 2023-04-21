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Акар: В ближайшие дни ВС Турции получат первый танк турецкого производства

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Турецкие вооруженные силы получат первый танк турецкого производства Altay в ближайшее воскресенье. Об этом заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар.

«Мы продолжим усилия в сфере отечественной оборонной промышленности», — цитирует министра агентство Anadolu.

Директор турецкой компании BMC Мурат Ялчинташ ранее сообщил, что перспективный основной боевой танк собственного производства Altay готов к серийному производству, а первые два танка передадут военным для испытаний уже 23 апреля. По его словам, на танках Altay установлены силовые блоки корейской разработки, а турецкие будут готовы к 2026 году.

Директор компании не исключил начала экспорта турецкого танка в дружественные страны.

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