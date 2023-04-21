Директора кинотеатра в Иране уволили за то, что знаменитая актриса пришла на показ фильма без хиджаба

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В Телеране уволили директора кинотеатра за участие знаменитой актрисы Пантейи Бехрам в презентации финальной серии сериала «Львиная кожа» («Pooste Shir»). Ранее актриса поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором она без хиджаба.

Об этом сообщил заместитель директора по мониторингу и оценке организации кино Хабиб Ильбейги. Он отметил, что «директор кинотеатра уволен за то, что не вывел преступника из кинотеатра».

«Нарушения, связанные с этим кинотеатром, также расследуются, решение об этом будет принято в ближайшее время», — подчеркнул заместитель директора.

Ранее актриса также поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором она без хиджаба.