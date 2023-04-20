Страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию

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Страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ.

Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, чиновники из стран G7 обсуждают возможность «полного запрета на большую часть экспорта» в РФ в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита Группы семи в Хиросиме. Отмечается, что запрет на экспорт может предполагать ряд исключений, которые, вероятно, будут распространяться на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Представители G7 рассчитывают, что к ограничительной мере присоединятся члены Евросоюза. Обсуждение возможного запрета продолжается, окончательное решение не принято, подчеркивает Bloomberg.